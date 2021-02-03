Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Avramovski, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Behiç, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Henrique, Muhar, Maglica

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Davidson, Adam Bareiro, Babacar