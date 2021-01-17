Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmet, Ndayishimiye, Adem Büyük, Kubilay, Olcay Şahan, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Donsah, Abdullah, Tunay, Fernando, Samudio, Skoda