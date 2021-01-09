Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Maçı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Beykan Şimşek, Napoleoni, B. Ideye

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Hakan Özmert, D. Orgill, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar