Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Denizlispor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella