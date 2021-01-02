Haberler Süper Lig Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 16. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:33
Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Denizlispor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella

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