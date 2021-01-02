BB. Erzurumspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Gaziantep FK maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i: Batuhan Ünsal, Gökhan Kardeş, Teikeu, Cenk Ahmet, Schwechlen, Osman, Obertan, Donald, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gaziantep'in muhtemel 11'i: Günay Güvenç, Kana-Biyik, Tosca, Djilbodji, Jefferson, Mirallas, Vetrih, Olkowski, Güray, Dicko, Muhammet Demir