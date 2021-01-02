Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Konyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Ruben, Katranis, Billong, Adama Traore, Rayane Aabid, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Daci, Oğuz Kaan, Hadziahmetovic, Shengelia, Jevtovic