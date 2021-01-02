Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Davidson, Efecan, Adam Bareiro

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli