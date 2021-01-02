Haberler Süper Lig Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 16. haftasında sahasında konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:01
Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, , Caulker, Tzavellas, Moubandje, , Salih, Bakasetas, , Efecan, Adam Bareiro

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, , , Cemali, Mahmut, Aleksic, , , Chadli, Crivelli

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