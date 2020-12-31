Ne yarış ama!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ilginç sonuçlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışa katılan sürpriz takımlardan birisi de Gaziantep FK oldu. Sumudica'nın öğrencileri Alanya'yı da devirdi, 14 maçlık yenilmezlik serisine üst üste 4. galibiyeti de ekleyip rakiplerine korku saldı. Fatih Terim'siz G.Saray, Trabzon derbisinde kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar 15. haftayı lider tamamlarken, Fırtına'nın kaybetmesine rağmen G.Saray'la arasındaki puan farkı sadece 9 oldu. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

HATAY, DADAŞ, ANKARAGÜCÜ SÜRPRİZİ

Sürpriz lider Alanya'nın da Gaziantep'te de mağlup olması zirveyi iyice karıştırdı. Akdeniz ekibi, deplasmanda üst üste 4. yenilgisini aldı. Bütün bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, formda Sivas'ı 3 golle geçip Dolmabahçe'de 5'te 5'le iddiasını ortaya koydu. Haftanın en dikkat çekici sonucuna ise Hatayspor imza attı. Güney ekibi, Antalya'da 6 golle şov yaptı. Erzurumspor, 11 maç sonra Malatya'da galibiyetle tanıştı. Ankaragücü de 2 maçtır kazanan Denizli'yi deplasmanda mağlup edip, son 5 maçta 10 puan topladı.