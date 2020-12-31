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Ne yarış ama!

Sumudica'nın öğrencileri Alanya engelini de aştı, 4'te 4'le yarışa katıldı. 9. 'la lider G.Saray arasındaki puan farkı sadece 9. F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada , Trabzon'dan galibiyetle dönerek lider 'un kaybını değerlendirdi ve koltuğa kuruldu. 'lı , 4 maçtır yenilmeyen 'a şans tanımadı, yarışa tutundu. Haftanın şovunu 'da 6 golle yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:08 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Ne yarış ama!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ilginç sonuçlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışa katılan sürpriz takımlardan birisi de Gaziantep FK oldu. Sumudica'nın öğrencileri Alanya'yı da devirdi, 14 maçlık yenilmezlik serisine üst üste 4. galibiyeti de ekleyip rakiplerine korku saldı. Fatih Terim'siz G.Saray, derbisinde kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar 15. haftayı lider tamamlarken, Fırtına'nın kaybetmesine rağmen G.Saray'la arasındaki puan farkı sadece 9 oldu. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

HATAY, DADAŞ, ANKARAGÜCÜ SÜRPRİZİ

Sürpriz lider Alanya'nın da Gaziantep'te de mağlup olması zirveyi iyice karıştırdı. Akdeniz ekibi, deplasmanda üst üste 4. yenilgisini aldı. Bütün bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen , formda 'ı 3 golle geçip Dolmabahçe'de 5'te 5'le iddiasını ortaya koydu. Haftanın en dikkat çekici sonucuna ise Hatayspor imza attı. Güney ekibi, 'da 6 golle şov yaptı. Erzurumspor, 11 maç sonra Malatya'da galibiyetle tanıştı. Ankaragücü de 2 maçtır kazanan Denizli'yi deplasmanda mağlup edip, son 5 maçta 10 puan topladı.

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