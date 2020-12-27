Haberler Süper Lig Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Medipol -: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 15. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara'nın gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:01
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Medipol ile kozlarını paylaştı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlara 'dur' demek isteyen Medipol Başakşehir attığı son saniye golüyle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic kaydetti. Konuk ekipte Aytaç Kara 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Kasımpaşa puanını 19'a, Başakşehir ise 16'ya yükseltti.

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