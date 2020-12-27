Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlara 'dur' demek isteyen Medipol Başakşehir attığı son saniye golüyle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic kaydetti. Konuk ekipte Aytaç Kara 43. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Kasımpaşa puanını 19'a, Başakşehir ise 16'ya yükseltti.