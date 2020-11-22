Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beİN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Jevtovic, Musa Çağıran, Shengelia, Milosevic, Farouk Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Alan Carius, Yusuf Erdoğan, Koita