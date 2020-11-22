Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Göktuğ, Paluli, Atınç, Titi, Emir Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Cherif Ndiaye

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Diousse, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Paintsill, Lobjanidze, Jonathan Bolingi