Haberler Süper Lig Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 9. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? beIN Sports izle...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:34
Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - MKE Ankaragücü maçı 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Göktuğ, Paluli, Atınç, Titi, Emir Berkan, Poko, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Cherif Ndiaye

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla Turan, Diousse, Şahverdi Çetin, , Paintsill, Lobjanidze, Jonathan Bolingi

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