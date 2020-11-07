Fırtına Alanya'da esemedi | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda lige iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lşk beraberlikle sonuçlandı.

49. dakikada Bakasetas'ın ortasına iyi yükselen Steven Caulker düzgün bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 10 dakika sonra ceza sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında top kale sahasına çevrildi. Kaleci Marafona'nın çevirdiği top Steven Caulker'ın ayağına çarpmış ve durum 1-1'e gelmişti.

Bu skorla Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye yükseltti. Trabzonspor da puanını 6 yaptı.

FIRTINA GALİBİYETE HASRET KALDI

Trabzonspor Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik 3 mağlubiyet ile sahadan ayrılan bordo-mavililer sın galibiyetini ligin 3. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında aldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DEVAM EDEMEDİ

Fırtına'da şok bir sakatlık da yaşandı. Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere üştüğü anda acı içinde yerde kaldı. Sedye ile sahayı terk eden yıldız futbolcunun yerine Yusuf Sarı dahil oldu.