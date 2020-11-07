Haberler Süper Lig Fırtına Alanya'da esemedi | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Fırtına Alanya'da esemedi | 1-1 | MAÇ SONUCU

'in 8. hafta maçında deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın golleri Steven Caulker'dan geldi. Tecrübeli futbolcu 49. dakikada kalesine, 59. dakikada da kendi kalesine gol attı. Bu skorla Alanyaspor puanını 17'ye, Trabzonspor da 6'ya çıkardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:19 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:11
Fırtına Alanya'da esemedi | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında deplasmanda lige iyi bir başlangıç yapan Aytemiz ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lşk beraberlikle sonuçlandı.

49. dakikada Bakasetas'ın ortasına iyi yükselen Steven Caulker düzgün bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 10 dakika sonra ceza sağ taraftan gelişen atağında top kale sahasına çevrildi. Kaleci Marafona'nın çevirdiği top Steven Caulker'ın ayağına çarpmış ve durum 1-1'e gelmişti.

Bu skorla Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye yükseltti. Trabzonspor da puanını 6 yaptı.

FIRTINA GALİBİYETE HASRET KALDI

Trabzonspor Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu karşılaşmalarda 2 beraberlik 3 mağlubiyet ile sahadan ayrılan bordo-mavililer sın galibiyetini ligin 3. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında aldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DEVAM EDEMEDİ

Fırtına'da şok bir sakatlık da yaşandı. Karşılaşmanın 55. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere üştüğü anda acı içinde yerde kaldı. Sedye ile sahayı terk eden yıldız futbolcunun yerine Yusuf Sarı dahil oldu.

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