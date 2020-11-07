Fenerbahçe Konyaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Konyaspor'u ağırladı. Mücadele Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alamadı.

Konyaspor'un golleri 67'de Marko Jevtovic, 77'de Artem Kravets'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçei 17 puanda kalarak ligde 2. sırada yer almaya devam etti. Konyaspor ise maç fazlasıyla 9 puanla 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak. Konyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in ortasında ceza alanı içinde ön direkte bulunan Kravets, topu uzaklaştırdı.

23'üncü dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27'nci dakikada Kravets'in ara pasında topla buluşan Milosevic, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girmeden aşırtma vuruş yapan Milosevic'in şutunu Altay çeldi.

31'inci dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine golden önce Valencia'nın pozisyonunu inceleyerek elle oynama kararına hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.

39'uncu dakikada sağ çaprazdan Ozan'ın ceza sahasına gönderdiği ortasında Thiam kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Sehic'te kaldı.

54'üncü dakikada Caner'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Perotti'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59'uncu dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Samatta'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

61'inci dakikada Gustavo rakiplerini geçerek topu Ozan'a aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gustavo'nun vuruşunda top dışarı gitti.

67'nci dakikada Guilherme'nin ortasında arka direkte Shengelia'nın kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Jevtovic, şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

77'nci dakikada İttifak Holding Konyspor farkı 2'ye çıkardı. Adem'in pasında topla buluşan Kravets, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

83'üncü dakikada Miya'nın pasında topla buluşan Gilherme'nin yerden vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma 2-0 İttifak Holding Konyaspor üstünlüğü ile son buldu.

THİAM 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Süper Lig'in ilk 4 maçında ilk 11'de görev alan Mame Thiam, 90 dakikayı tamamlayamadı. Fatih Karagümrük ile ligin 4'üncü haftasında oynanan maçından sonra ilk 11'de görevlendirilmeyen Thiam, Konyaspor maçında yeniden 11'e alındı.



TRİBÜNLER LOCA OLDU

Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği öğrenildi.