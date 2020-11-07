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Konyaspor maçında 'dan kritik müdahale!

Son dakika haberi: 'in 8. hafta maçında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 26. dakikasında çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 20:03
Fenerbahçe Konyaspor maçında Altay Bayındır'dan kritik müdahale!

'in 8. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı.

ALTAY'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe kalesinde çok kritik bir pozisyon yaşandı.

Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, Fenerbahçe'nin genç kalecisi ile karşı karşıya kaldı.

Topu aşırtarak ağlara göndermek isteyen Milosevic Altay'ı geçemedi.

Genç kalecinin bu kurtarışı sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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