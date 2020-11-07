Fenerbahçe Konyaspor maçında Altay Bayındır'dan kritik müdahale!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı.

ALTAY'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Karşılaşmanın 26. dakikasında Fenerbahçe kalesinde çok kritik bir pozisyon yaşandı.

Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı.

Topu aşırtarak ağlara göndermek isteyen Milosevic Altay'ı geçemedi.

Genç kalecinin bu kurtarışı sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.