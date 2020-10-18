Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ideye.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!

Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.