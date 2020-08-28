Son olarak Lille'de forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız golcü Loic Remy, Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız ismin Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladığı ifade edildi. | Son dakika transfer haberleri
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Göztepe ile anılmıştı ancak oyuncunun Çaykur Rizespor'la anlaştığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 09:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Loic Remy'den sürpriz paylaşım! Türkiye'ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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