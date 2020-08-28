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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor! İşte anlaştığı takım

'den sürpriz paylaşım! 'ye geliyor

Loic Remy'den sürpriz paylaşım! Türkiye'ye geliyor

Son olarak 'de forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız golcü , 'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız ismin Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladığı ifade edildi. | Son dakika transfer haberleri

Fransa Ligue 1 takımlarından ile yollarını ayıran tecrübeli golcü , sosyal medya hesabından 'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcunun adı ve ile anılmıştı ancak oyuncunun Çaykur Rizespor'la anlaştığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kariyerine 'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, , , Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 09:45
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