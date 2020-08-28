Loic Remy'den sürpriz paylaşım! Türkiye'ye geliyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Göztepe ile anılmıştı ancak oyuncunun Çaykur Rizespor'la anlaştığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.