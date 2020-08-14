Erdoğan’dan Diouf itirafı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Erdoğan’dan Diouf itirafı

Erdoğan’dan Diouf itirafı

Erdoğan’dan Diouf itirafı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Senegalli golcü 'u istediklerini doğruladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Senegalli golcü 'u istediklerini doğruladı. Erdoğan, "8-9 oyuncu daha transfer edeceğiz. Diouf takip ettiğimiz oyunculardan birisi. Kesinleşmiş bir durum yok. Birkaç oyuncu üzerinde yoğunlaştık" bilgisini verdi.
  1. 14.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdoğan’dan Diouf itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA