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31 Temmuz 2020, Cuma
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Hedefimiz çok büyük

Hedefimiz çok büyük

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanı , altyapı için önemli bir hamle gerçekleştireceklerini söyledi. Sekmen, alt yapı için dışarıdan önemli bir ismi koordinatör olarak getireceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanı , altyapı için önemli bir hamle gerçekleştireceklerini söyledi. Sekmen, alt yapı için dışarıdan önemli bir ismi koordinatör olarak getireceklerini açıkladı. Transferde geçmişte yapılan hataları tekrarlamadan doğru bir politika izleyeceklerinin altını çizen Sekmen, "Çok dikkatli davranacağız. Geçmişte yapılan hataları yapmayarak doğru politikaları ortaya koyacağız. Ben de bu işin içerisindeyim. Benim bilgim olmadan transfer çalışmalarına girmeyeceğiz. Ortak karar alıp doğru transferler yapacağız. Şimdi iyi bir transfer dönemi geçirmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 31.7.2020
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