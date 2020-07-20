Süper Lig'de 2020-21 sezonunda seyirci olacak mı? Nihat Özdemir açıkladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de 2020-21 sezonunda olacak mı? açıkladı

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda seyirci olacak mı? Nihat Özdemir açıkladı

gelecek sezon 'i seyircili oynatmayı planladıklarını açıklarken, 'ndan red kararı almaması takdirde yabancı kuralının uygulamaya geçeceğini duyurdu.

Başkanı , yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 'da inşası bitmek üzere olan stadyumu gezdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özdemir, 2020-21 sezonu ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Gelecek sezonu seyircili oynatmayı planladıklarını söyleyen 70 yaşındaki yönetici, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

Yabancı kuralıyla ilgili ise Nihat Özdemir, ", kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 15:33
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