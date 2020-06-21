Selçuk Dereli: Şüphelerimde haklı çıktım

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, skandal kararlara sahne olan Ankaragücü-Başakşehir maçı öncesi attığı, "A.Gücü-Başakşehir maçını dikkatle izleyeceğim. Özellikle Hüseyin Göçek'i" tweetiyle gündem oldu. Dereli, bu maç sonrasında YouTube kanalında attığı tweetin perde arkasını anlattı. Selçuk Dereli şunları söyledi:

"Bugün sahada gördük, bu şüphelerimde haklı çıktım. Türk futbolu adına gerçekten utanç verici, daha doğrusu hakemler adına utanç verici bir gece yaşanıyor. Yazıktır, günahtır. Ankaragücü düşmemeye oynuyor, Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Başakşehir'in diğer rakibi Trabzonspor, Galatasaray, şampiyonluğa oynayan birçok takım var. Türk futbol hakemliği adına bugünkü vermiş olduğu kararlarla ligin sonucuna etki ediyor hakemler. Hüseyin Göçek'in verdiği ve vermediği kararlar, ekibiyle birlikte çok ciddi skandal hatalar. Böyle bir şey olamaz. Ankaragücü küme düşerse bunun vebalini nasıl ödeyecek Türk hakemliği. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp o zaman da hakemleri başarılı bulacak mı? Düşünebiliyor musunuz 2. golü bulacak Ankaragücü, buz gibi bir gol, oyuncunun kaleciye mesafesi çok uzak, 10-11 metre topa yükseliyor topa müdahale edemiyor. Yardımcı hakem bayrak kaldırıyor, ondan sonra VAR'dan gelen uyarıyla Mustafa Öğretmenoğlu ve AVAR hakeminin uyarısıyla Ankaragücü'nün buz gibi golü iptal ediliyor."

SiZE YAZIKLAR OLSUN!

"Hafta içi Mehmet Sepil Riva'ya gitti. Hakemlerin kamp yaptığı Riva'da Mehmet Sepil'in ne işi var. Neden orada? Kimlerle görüştü? Son 1 hafta içinde Göksel Gümüşdağ ile görüşmesi oldu mu olmadı mı diye sordum ben Mehmet Sepil'e ya da Göksel Gümüşdağ'a, cevap vermediler bana. Hakemler Riva'da kamp yapıyor, Mehmet Sepil orada. Ve diyor ki "Sörloth'un pozisyonunun uzaktan yakından penaltısıyla ilgisi yok" diyor. Gümüşdağ ile görüştü mü görüşmedi mi soruyorum Mehmet Sepil'e yazıktır günahtır. A.Gücü küme düşerse bunun sorumlusu kimdir? İşte Başakşehir maçında gördü herkes. Trabzonspor şampiyon olamazsa, 1 puanla şampiyonluğu kaybederse ne olacak bu maçın sonucuyla? Ya da G.Saray geriden gelip şampiyonluğu 1 puanla kaybederse ne olacak? Gerçekten yazıkları olsun."

HAKEMLER SEÇİCİ DAVRANIYORLAR

A.Gücü 2-0 öne geçmiş olacaktı ve belki de maç kopacaktı. Ama orada maç döndü geldi Başakşehir maçı aldı. Maçın sonucuna hakemler etki etmiştir, bu sadece maçın sonucuna değil ligin sonucuna da etki ediyor. Türk futbolu ve Türk hakemliğiyle hiç kimsenin bu kadar oynamaya hakkı yok. Neden yok? Ben şöyle bakıyorum; hakemlerin bazıları kriterleri değiştirdi. Türkiye'de ofsayt kriterleri değişti. Ofsaytta bir oyuncu topa yükseliyor, topa temas edemiyor ve oyuncu topa temas edemiyorsa kaleciye olan mesafesi önemlidir; çok yakınsa, kalecinin görüş alanını etkiliyorsa ya da savunma oyuncusunu etkiliyorsa buna ofsayt bayrağı kaldırılır. Ya da kafasıyla dokunuyorsa, ayağıyla temas ediyorsa ofsayt düdüğü çalınır. Yazıklar olsun, Türk futbolu çok kötü noktalara gidiyor, üzüntü verici gelişmeler. Trabzonspor, Alanya'da maçı alsa şampiyonluk yolunda çok ciddi bir avantaj yakalayacak. Benim atmış olduğum tweette, ben haklı çıktım keşke yanılsaydım. Ama ne yazık ki bu hakemler bizi yanıltmıyorlar. Bazı pozisyonları vermeme noktasında ciddi seçici davranıyorlar.

HAKEME BASKI YAPTILAR

Skandal hakem kararların damga vurduğu A.Gücü-Başakşehir maçı sonrası Başkan Fatih Mert, ciddi suçlamalarda bulundu. Başkan Mert, "Başakşehir kulübesi hakeme çok ciddi baskı yaptı ve hakem de bu baskının altında kaldı. Hakem, ikinci golü vermeyerek ve takdir haklarını Başakşehir lehine kullanarak maalesef maçın sonucuna yüzde yüz etki etti" dedi.