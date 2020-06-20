Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Hüseyin Göçek'i ipten alan..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında flaç açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Maça tayin yapmış. Trabzonspor bildiri yayınladı tayini görünce iki gün evvel. Hüseyin Göçek'i geçen sene ipten alan Göksel Gümüşdağ, hakemliği bitiyordu geçen sene." ifadelerini kullandı.
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