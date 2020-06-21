Samuel Kalu Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

Galatasaray ile Bordeaux arasındaki görüşmeler devam diyor. Ancak Samuel Kalu, Galatasaray'da forma giymeye çoktan karar verdi. Nijerya'dan Complete Sports, sarı- kırmızılıların yaptığı teklifin 22 yaşındaki sağ kanadı fazlasıyla memnun ettiğini yazdı.

Kalu'nun aldığı oldukça cazip teklif yüzünden İstanbul'da oynamaya hazır olduğunu kaydetti. Ancak Bordeaux'un 7 milyon euro istemesi nedeniyle henüz bir anlaşma olmadığına da dikkat çekildi.