Yıldız isim Galatasaray'a! Babasının vasiyetini yerine getirecek

Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan ve Emre Kılınç'la son bir görüşme daha yaptı.



Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaları beklenen iki oyuncuya, kararlarından dönerlerse kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Ancak Mert Hakan ve Emre Kılınç, yeni bir heyecana atılmayı hedeflediklerini bir kez daha tekrarladı.







BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK

Ayrıca son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Mert Hakan'ın Galatasaray formasını giyerek rahmetli babasının vasiyetini gerçekleştirmeyi de çok istediği kaydedildi.