Yıldız isim Galatasaray'a! Babasının vasiyetini yerine getirecek
Bu sezon performansı ile Süper Lig'e damga vuran Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumuna geldi. Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun Galatasaray formasını giyerek babasının vasiyetini gerçekleştirmeyi çok istediği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan ve Emre Kılınç'la son bir görüşme daha yaptı.
Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaları beklenen iki oyuncuya, kararlarından dönerlerse kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Ancak Mert Hakan ve Emre Kılınç, yeni bir heyecana atılmayı hedeflediklerini bir kez daha tekrarladı.
BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK
Ayrıca son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Mert Hakan'ın Galatasaray formasını giyerek rahmetli babasının vasiyetini gerçekleştirmeyi de çok istediği kaydedildi.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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