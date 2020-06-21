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21 Haziran 2020, Pazar
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Yıldız isim 'a! Babasının vasiyetini yerine getirecek

Yıldız isim Galatasaray'a! Babasının vasiyetini yerine getirecek

Bu sezon performansı ile Süper Lig'e damga vuran Yandaş transferin gözdesi konumuna geldi. Son günlerde adı ile anılan yıldız futbolcunun formasını giyerek babasının vasiyetini gerçekleştirmeyi çok istediği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'da Başkan , ve Kılınç'la son bir görüşme daha yaptı.

'la yeni sözleşme imzalamaları beklenen iki oyuncuya, kararlarından dönerlerse kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Ancak Mert Hakan ve Emre Kılınç, yeni bir heyecana atılmayı hedeflediklerini bir kez daha tekrarladı.



BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK
Ayrıca son günlerde ile de anılan Mert Hakan'ın Galatasaray formasını giyerek rahmetli babasının vasiyetini gerçekleştirmeyi de çok istediği kaydedildi.

  1. 21.6.2020
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