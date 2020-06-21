Galatasaray - Gaziantep FK | Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor karşısında ağır kayıplar veren ve şampiyonluk rotasından sapan sarı-kırmızılı takım, buna rağmen yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Cimbom'da ilk hedef 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek. Birçok eksiği bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk 11 tercihini yaptı. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...
21 Haziran 2020 Pazar 06:36
Güncelleme: 21.06.2020 06:36
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Galatasaray, bugün Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
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Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet...
Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı.
GÖZLER ALPER ULUSOY'DA Rize maçında Yaşar Kemal Uğurlu verdiği kararlar Galatasaraylıların büyük tepkisini çekerken bugün gözler Alper Ulusoy da olacak.
İzmir bölgesi hakemi Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.