Galatasaray - Gaziantep FK | Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor karşısında ağır kayıplar veren ve şampiyonluk rotasından sapan sarı-kırmızılı takım, buna rağmen yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Cimbom'da ilk hedef 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek. Birçok eksiği bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk 11 tercihini yaptı. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...