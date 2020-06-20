Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...
Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu sezon şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'nin ardından, Galatasaray da son hafta aldığı mağlubiyetle, zirveden bir adım daha uzaklaşmıştı. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen ekipler, arayışlarını hızlandırırken, bir isimde yolları kesişti. İşte transfer savaşının detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Hollanda ligi ekiplerinden Heracles forması giyen Nijeryalı oyuncunun hocası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken transfer söylentilerini doğrulamış "Kulüp bize bir işaret verdi, ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" demişti.