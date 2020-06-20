Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu sezon şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'nin ardından, Galatasaray da son hafta aldığı mağlubiyetle, zirveden bir adım daha uzaklaşmıştı. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen ekipler, arayışlarını hızlandırırken, bir isimde yolları kesişti. İşte transfer savaşının detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:44 Güncelleme: 20.06.2020 15:50
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen uzun süreli arada, birçok Süper Lig ekibi transfer çalışmalarına hız vermişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Özellikle ligimizin dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, verilen bu arayı birçok isimle transfer teması gerçekleştirerek değerlendirmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Bu süreçte birçok isimle görüşen iki dev ekip, kadrolarına katmak üzere karar kıldığı bir isim için yine karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Daha önce adı Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki golcü oyuncu Cyriel Dessers için bu kez Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...

Hollanda ligi ekiplerinden Heracles forması giyen Nijeryalı oyuncunun hocası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken transfer söylentilerini doğrulamış "Kulüp bize bir işaret verdi, ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" demişti.

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