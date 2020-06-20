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İşte Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa maçı 11'i! Stoperde kim oynayacak?
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası'dan elenen Fenerbahçe'de hedef, üst üste galibiyetler alarak ligi iyi bir sırada bitirmek. Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertlilerde stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i nasıl olacak? Teknik direktör Tahir Karapınar hangi futbolcuları tercih edecek? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
20 Haziran 2020 Cumartesi 13:21
Güncelleme: 20.06.2020 13:23
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Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadığı başarısızlığın yaralarını ligde sarmak ve sezon sonu ilk dört içerisinde yer almak istiyor. Bütün hesaplarını buna göre yapan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından galip gelmek için bütün hazırlıklarını tamamladı.
Ligin 27'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ligde galibiyet serisi yakalamak için büyük gayret gösterecek.
EMRE YOK, SERDAR'IN DURUMU BELİRSİZ Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Kasımpaşa maçına takımın itici gücü Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Kupada oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in ise durumu hala netlik kazanmadı. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.