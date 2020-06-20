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İşte Tahir Karapınar'ın Kasımpaşa maçı 11'i! Stoperde kim oynayacak?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası'dan elenen Fenerbahçe'de hedef, üst üste galibiyetler alarak ligi iyi bir sırada bitirmek. Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak sarı lacivertlilerde stoper bölgesindeki belirsizlik sürüyor. Peki, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i nasıl olacak? Teknik direktör Tahir Karapınar hangi futbolcuları tercih edecek? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:21 Güncelleme: 20.06.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





