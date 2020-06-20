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Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen milli yıldızımız Nuri Şahin, kulübünden ayrılıyor... Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni rotası belli oldu. Alman basınının konu ile ilgili yazdığı habere göre Nuri, Werder ile yollarını resmi olarak ayırmasının ardından Süper Lig devine transfer olacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

20 Haziran 2020 Cumartesi 11:49 Güncelleme: 20.06.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





