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Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...
Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen milli yıldızımız Nuri Şahin, kulübünden ayrılıyor... Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni rotası belli oldu. Alman basınının konu ile ilgili yazdığı habere göre Nuri, Werder ile yollarını resmi olarak ayırmasının ardından Süper Lig devine transfer olacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Haziran 2020 Cumartesi 11:49
Güncelleme: 20.06.2020 12:04
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Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, sezonun sona ermesiyle beraber kulübünden ayrılacak.
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Sportbuzzer.de adlı internet sitesinde yer alan habere göre tecrübeli yıldız, gelecek sezon Süper Lig devinde forma giyecek.
Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Nuri, Werder'de istediği forma şansını bulamamıştı.
TAKIMI KÜME DÜŞÜYOR Öte yandan Bundesliga'nın 32. haftası itibariyle 28 puanla 17. sırada bulunan Werder'in, küme düşme olasılığı da göz önüne alındığında oyuncunun takımında devam etmesi beklenmiyor.
İşte Alman basınında yer alan o iddia ve ayrıntıları;