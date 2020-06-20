Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen milli yıldızımız Nuri Şahin, kulübünden ayrılıyor... Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusunun yeni rotası belli oldu. Alman basınının konu ile ilgili yazdığı habere göre Nuri, Werder ile yollarını resmi olarak ayırmasının ardından Süper Lig devine transfer olacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Haziran 2020 Cumartesi 11:49 Güncelleme: 20.06.2020 12:04
Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, sezonun sona ermesiyle beraber kulübünden ayrılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Sportbuzzer.de adlı internet sitesinde yer alan habere göre tecrübeli yıldız, gelecek sezon Süper Lig devinde forma giyecek.

Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Nuri, Werder'de istediği forma şansını bulamamıştı.

Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

TAKIMI KÜME DÜŞÜYOR
Öte yandan Bundesliga'nın 32. haftası itibariyle 28 puanla 17. sırada bulunan Werder'in, küme düşme olasılığı da göz önüne alındığında oyuncunun takımında devam etmesi beklenmiyor.

Nuri Şahin için yazdılar! Werder'e veda ve Süper Lig devine...

İşte Alman basınında yer alan o iddia ve ayrıntıları;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA