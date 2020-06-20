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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncuya dev talip
Başarısızlıklarla dolu geçen sezonu geride bırakmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki dönem için değişim şimdiden başladı. Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u da renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için ilk teklifi Alman devi yaptı. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenebrahçe haberleri
20 Haziran 2020 Cumartesi 12:16
Güncelleme: 20.06.2020 12:16
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... UEFA'nın FFP'yi esnetmesi, yönetime manevra alanı kazandırdı.
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Fenerbahçe'nin kupa kazanma hasreti 6 seneye çıktı. Ali Koç başkanlığında son iki sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşayan sarı lacivertliler'in artık başarısızlığa tahammülü kalmadı.
Önümüzdeki sezon, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığındaki son senesi olacak.
Lig bitiminde seçimli genel kurul düzenlenecek. Bu nedenle Ali Koç için önümüzdeki sezon şampiyonluk çok kritik bir önem taşıyor.
Tam da bu dönemde UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini esnetmesi, transferde yönetimin elini rahatlattı.