Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncuya dev talip

Başarısızlıklarla dolu geçen sezonu geride bırakmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki dönem için değişim şimdiden başladı. Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u da renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için ilk teklifi Alman devi yaptı. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenebrahçe haberleri