Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Kruse’nin ardından domino etkisi

Fenerbahçe'de şu sıralar işler pek de yolunda gitmiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşılaştığı Trabzonspor'a, ikinci mücadelede de 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden sarı-lacivertlilerin bu günlerde gündemi Alman oyuncu Max Kruse… Takımıyla olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden tecrübeli oyuncunun bu hamlesi sonrası bilgilendirme yapan sarı-lacivertliler, yargı yoluna başvurulacağını duyurmuştu. Ancak Kruse'nin bu hamlesi takımdaki diğer oyuncularda domino etkisi yaratabilir. İşte detaylar…