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Fenerbahçe’de kriz büyüyor! Kruse’nin ardından domino etkisi
Fenerbahçe'de şu sıralar işler pek de yolunda gitmiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşılaştığı Trabzonspor'a, ikinci mücadelede de 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden sarı-lacivertlilerin bu günlerde gündemi Alman oyuncu Max Kruse… Takımıyla olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden tecrübeli oyuncunun bu hamlesi sonrası bilgilendirme yapan sarı-lacivertliler, yargı yoluna başvurulacağını duyurmuştu. Ancak Kruse'nin bu hamlesi takımdaki diğer oyuncularda domino etkisi yaratabilir. İşte detaylar…
20 Haziran 2020 Cumartesi 11:13
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Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenerek Avrupa kupalarına katılma şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'ye bir şok da Alman oyuncu Max Kruse'den gelmişti.
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Sarı-lacivertlilerin Alman ekibi Werder Bremen'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu, ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve ayrılığı duyurmuştu.
Ancak, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu ayrılık sarı-lacivertlilerde domino etkisi yaratabilir ve birçok yabancı oyuncu, Kruse'nin yolunu izleyebilir. İşte detaylar…
Max Kruse'nin Fenerbahçe'yle sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamalar Alman yıldızın bireysel bir tepki gösterdiği yönündeydi.
Ancak takımdaki diğer yabancıların da konuya bakış açısının farklı olmadığı ortaya çıktı. Yönetimin yüzde 15'lik ücret indirim talebi lejyonerlerde karşılık bulmadı.