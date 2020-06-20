Her hareketi olay! Emre Belözoğlu'ndan sonra Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin Riva'daki nargile skandalının detayları ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile kavga eden Kruse'nin Volkan Demirel ile de tartıştığı öğrenildi. Nargileden dolayı Riva'da yangın alarmı çalınca Volkan Demirel'in Kruse'ye çıkıştığı ve sert bir tartışmanın yaşandığı belirlendi. İşte Volkan Demirel Kruse tartışması ve diyaloglar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri