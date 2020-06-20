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Her hareketi olay! Emre Belözoğlu'ndan sonra Volkan Demirel...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin Riva'daki nargile skandalının detayları ortaya çıktı. Emre Belözoğlu ile kavga eden Kruse'nin Volkan Demirel ile de tartıştığı öğrenildi. Nargileden dolayı Riva'da yangın alarmı çalınca Volkan Demirel'in Kruse'ye çıkıştığı ve sert bir tartışmanın yaşandığı belirlendi. İşte Volkan Demirel Kruse tartışması ve diyaloglar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
20 Haziran 2020 Cumartesi 11:05
Güncelleme: 20.06.2020 11:06
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Max Kruse, Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılmaya karar verirken, Fenerbahçe'ye tek taraflı sözleşmesini feshettiğini aktarmıştı. Sarı lacivertliler ise konuyu yargıya taşıyacağını ifade etmişti.
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesi ile önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor...
Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı "nargile" skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlendi.
SKANDALIN ADI KRUSE Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.
VOLKAN DEMİREL AFFETMEDİ! Takvim'in haberine göre; Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi.