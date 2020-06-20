Süper Lig'in devleri peşindeydi! Smolov'un yeni adresi...
Kısa süre önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen Fedor Smolov için İspanyol basınından önemli bir haber yayınlandı. Buna göre Rus golcü, La Liga'ya çok yakın. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Rus golcü Fedor Smolov'un yeni takımı belli oluyor. İspanyol medyası, oyuncunun Celta Vigo'ya transferinin çok yakın olduğunu iddia etti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Celta Vigolu yetkililer, yıldız ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Hem Smolov hemde Lokomotiv ile görüşmeler sürüyor.
SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDEYDİ
Eldesmarque'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncu için nabız yokladığını ancak resmi girişimlerde bulunmadığını açıkladı.
PAZARLIK DEVAM EDİYOR
Öte yandan Lokomotiv Moskova, Celta'dan 6 milyon euro bonservis talep etti ve İspanyol kulübü bu rakamı indirmek için müzakerelerini sürdürüyor.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 17:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'in devleri peşindeydi! Smolov'un yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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