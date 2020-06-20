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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Süper Lig'in devleri peşindeydi! Smolov'un yeni adresi...

Süper Lig'in devleri peşindeydi! Smolov'un yeni adresi...

Kısa süre önce , ve 'ın peşinde olduğu iddia edilen için İspanyol basınından önemli bir haber yayınlandı. Buna göre Rus golcü, La Liga'ya çok yakın. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Rus golcü 'un yeni takımı belli oluyor. İspanyol medyası, oyuncunun Celta Vigo'ya transferinin çok yakın olduğunu iddia etti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Celta Vigolu yetkililer, yıldız ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Hem Smolov hemde Lokomotiv ile görüşmeler sürüyor.

SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDEYDİ
Eldesmarque'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde , ve 'ın oyuncu için nabız yokladığını ancak resmi girişimlerde bulunmadığını açıkladı.

PAZARLIK DEVAM EDİYOR
Öte yandan Lokomotiv Moskova, Celta'dan 6 milyon euro bonservis talep etti ve İspanyol kulübü bu rakamı indirmek için müzakerelerini sürdürüyor.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 17:52
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