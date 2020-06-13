Beşiktaş 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Sergen Yalçın ile birlikte zirve tırmanışına başlayan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında büyük bir yara aldı. Rakibini Vodafone Park'ta ağırlayan siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak yarışta iyice geri düştü. Akdeniz ekibi ise önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla 5. sırada yer alırken, Antalyaspor puanını 33'e yükselterek 9. sırada kendine yer buldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü 68. dakikada Adem Ljajic attı.

SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Akdeniz ekibi son olarak 19 Ocak'ta Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.