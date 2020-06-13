Beşiktaş 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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1-2 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

corona virüsü salgını sonrası tekrar başladı. Dün akşam oynanan iki maç ile başlayan Süper Lig'de bugünün önemli maçlarından biri de ile arasında oynandı. yönetimindeki Beşiktaş 'ta Antalyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Akdeniz ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Sinan Gümüş ve Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü Adem Ljajic kaydetti.

ile birlikte zirve tırmanışına başlayan , karşısında büyük bir yara aldı. Rakibini 'ta ağırlayan siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak yarışta iyice geri düştü. Akdeniz ekibi ise önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla 5. sırada yer alırken, Antalyaspor puanını 33'e yükselterek 9. sırada kendine yer buldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü 68. dakikada Adem Ljajic attı.

SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!
'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Akdeniz ekibi son olarak 19 Ocak'ta Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 23:52
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