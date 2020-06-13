Beşiktaş 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig corona virüsü salgını sonrası tekrar başladı. Dün akşam oynanan iki maç ile başlayan Süper Lig'de bugünün önemli maçlarından biri de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynandı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Akdeniz ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Sinan Gümüş ve Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü Adem Ljajic kaydetti.
Sergen Yalçın ile birlikte zirve tırmanışına başlayan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında büyük bir yara aldı. Rakibini Vodafone Park'ta ağırlayan siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak yarışta iyice geri düştü. Akdeniz ekibi ise önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanla 5. sırada yer alırken, Antalyaspor puanını 33'e yükselterek 9. sırada kendine yer buldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü 68. dakikada Adem Ljajic attı.
SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!
Süper Lig'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Akdeniz ekibi son olarak 19 Ocak'ta Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 23:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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