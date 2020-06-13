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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Guilherme kupada yok

Guilherme kupada yok

Gördüğü iki oyundan atılan Guilherme cezalı duruma düştü.

Gördüğü iki oyundan atılan Guilherme cezalı duruma düştü. Kırmızı kart aldığı için cezasını bundan sonraki ilk maçta çekecek olan Brezilyalı futbolcu, haftaya salı günü ile oynayacakları yarı final rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
  1. 13.6.2020
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