Süper Lig devlerinin gözdesi Burak Kapacak konuştu! "Şampiyonluk istiyorum"
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesindeki Bursasporlu Burak Kapacak, ”Son 6 maçta takımım benden en iyi şekilde faydalanacak. Kalan maçları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bursaspor'da forma giyen genç sağ bek Burak Kapacak'ı listesine almıştı.
Kapacak, yeniden başlayacak olan TFF 1. Lig öncesi kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk istediğini dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, "Son 6 maçta takımım benden en iyi şekilde faydalanacak. Kalan maçları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunda katkım olsun istiyorum. Uzun bir süre oldu. Ölü sezonda bile bu kadar beklemiyorduk. Çalışmalara devam ettik. Biz bir sonuca varmak istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Biz, mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR
Menajer Metin Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada Burak Kapacak için yurtdışından da teklifler olduğunu dile getirmişti.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 16:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig devlerinin gözdesi Burak Kapacak konuştu! "Şampiyonluk istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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