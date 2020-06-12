Süper Lig devlerinin gözdesi Burak Kapacak konuştu! "Şampiyonluk istiyorum" - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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devlerinin gözdesi konuştu! "Şampiyonluk istiyorum"

Süper Lig devlerinin gözdesi Burak Kapacak konuştu! "Şampiyonluk istiyorum"

, ve 'un listesindeki Bursasporlu , ”Son 6 maçta takımım benden en iyi şekilde faydalanacak. Kalan maçları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

'in dev ekipleri , ve , 'da forma giyen genç sağ bek 'ı listesine almıştı.

Kapacak, yeniden başlayacak olan 1. Lig öncesi kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk istediğini dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, "Son 6 maçta takımım benden en iyi şekilde faydalanacak. Kalan maçları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunda katkım olsun istiyorum. Uzun bir süre oldu. Ölü sezonda bile bu kadar beklemiyorduk. Çalışmalara devam ettik. Biz bir sonuca varmak istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Biz, mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Menajer Metin Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada Burak Kapacak için yurtdışından da teklifler olduğunu dile getirmişti.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 16:07
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