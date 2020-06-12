Süper Lig devlerinin gözdesi Burak Kapacak konuştu! "Şampiyonluk istiyorum"

Süper Lig'in dev ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bursaspor'da forma giyen genç sağ bek Burak Kapacak'ı listesine almıştı.

Kapacak, yeniden başlayacak olan TFF 1. Lig öncesi kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk istediğini dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, "Son 6 maçta takımım benden en iyi şekilde faydalanacak. Kalan maçları kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunda katkım olsun istiyorum. Uzun bir süre oldu. Ölü sezonda bile bu kadar beklemiyorduk. Çalışmalara devam ettik. Biz bir sonuca varmak istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Biz, mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Menajer Metin Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Radyospor'a yaptığı açıklamada Burak Kapacak için yurtdışından da teklifler olduğunu dile getirmişti.