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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Hakeme tepki

Hakeme tepki

, “Hakemlerin sağduyulu olmasını istiyorum. Ortaya koyulan bir emek var” dedi. Çimşir ayrıca, futboldan memnun olduğunu da dile getirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakemlere serzenişte bulundu. Genç çalıştırıçı, "Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha sağduyulu olmasını istiyorum. Ortaya koyulan bir emek var" ifadelerini kullandı. Çişmir oynadıkları futboldan memnun olduklarını da belirtip "Oyuncularımız verdiğimiz görevi gayet iyi yerine getirdiler. 3 ay aradan sonra oynana gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerek. 11'e 11 ve 11'e 10 olan bölüm. İkisini de iyi oynadık. 11'e 11 olan bölümde skoru artırabilirdik... Sonra eksik kaldığımız dönemde, oyun nasıl oynanırı gayet başarılı uyguladık" şeklinde konuştu.
  1. 13.6.2020
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