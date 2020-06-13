Ege'de kolbastı

Karadeniz devi, koronavirüs nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürdü: 3-1. Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor, daha ilk 5 dakikada Novak ve Ekuban ile iki net pozisyonu harcasa da Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle güldü. İzmir ekibinin sayısını ise yine penaltıdan Alparsan attı. Bordo-mavililer bu kritik galibiyetle puanını 56'ya çıkardı.

ŞANSSIZLIĞI DA SONA ERDİRDİ

Ev sahibi ekibin kalecisi Beto dün 4 net kurtarış yaptı ancak takımını kurtaramadı. Trabzonspor bu galibiyetle Göztepe şanssızlığını da bitirdi. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo- mavililer bu kez kazanmayı bildi. İki takım arasında yapılan son beş maçta İzmir ekibi üç, Trabzonspor bir kez kazandı, bir kez de beraberlik çıkmıştı. Böylece Fırtına bu istatistiği sona erdirdi. Çimşir'in takımı, aranın ardından lige iyi başlamış oldu.

YENİLMEZ ÇİMŞİR

Teknık direktör Ünal Karaman'ın ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıktığı 10 Spor Toto Süper Lig maçından 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hoca, yoluna namağlup devam ediyor.

Yunus Emre SEL