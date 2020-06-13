Ege'de kolbastı
Lıder Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir'de devirdi. 41’de Guilherme’nin atılması ile 10 kişi kalan Fırtına; Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün golleri ile şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.
Karadeniz devi, koronavirüs nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta Göztepe'yi yenerek liderliğini sürdürdü: 3-1. Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor, daha ilk 5 dakikada Novak ve Ekuban ile iki net pozisyonu harcasa da Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle güldü. İzmir ekibinin sayısını ise yine penaltıdan Alparsan attı. Bordo-mavililer bu kritik galibiyetle puanını 56'ya çıkardı.
ŞANSSIZLIĞI DA SONA ERDİRDİ
Ev sahibi ekibin kalecisi Beto dün 4 net kurtarış yaptı ancak takımını kurtaramadı. Trabzonspor bu galibiyetle Göztepe şanssızlığını da bitirdi. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo- mavililer bu kez kazanmayı bildi. İki takım arasında yapılan son beş maçta İzmir ekibi üç, Trabzonspor bir kez kazandı, bir kez de beraberlik çıkmıştı. Böylece Fırtına bu istatistiği sona erdirdi. Çimşir'in takımı, aranın ardından lige iyi başlamış oldu.
YENİLMEZ ÇİMŞİR
Teknık direktör Ünal Karaman'ın ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıktığı 10 Spor Toto Süper Lig maçından 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 41 yaşındaki hoca, yoluna namağlup devam ediyor.
Yunus Emre SEL
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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