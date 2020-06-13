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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fırtına dışta da sert esiyor

Fırtına dışta da sert esiyor

, hem evinde hem de deplasmanda fırtına gibi esiyor. 'yi 'de yıkan bordo-mavili takım, rakip sahada oynadığı 13 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik aldı ve sadece bir kez yenildi.

Lider Trabzonspor, hem evinde hem de deplasmanda fırtına gibi esiyor. 'yi 'de yıkan bordo-mavili takım, rakip sahada oynadığı 13 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik aldı ve sadece bir kez yenildi. 25 kez fileleri sarsarken, kalesinde 13 gol gördü. 'de lider olan Fırtına, rakip sahalarda topladığı 26 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı.
  1. 13.6.2020
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