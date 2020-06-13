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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Biri bitti kaldı iki

Biri bitti kaldı iki

Ligde ve kupada 3 maçı üst üste dışarıda oynayacak Fırtına, ilk ayağı başarı ile geçti.

Ligde ve kupada 3 maçı üst üste dışarıda oynayacak Fırtına, ilk ayağı başarı ile geçti. 16 Salı günü 'de F.Bahçe ile 2-1'in rövanşında karşılaşacak , 22 Haziran Pazartesi ise ligde Aytemiz 'un rakibi olacak.
  1. 13.6.2020
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