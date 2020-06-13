Sergen Yalçın'a olay sözler! "Rezillik"

Süper Lig'in 27'inci haftasına Beşiktaş Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihi ise ağır eleştirilere neden oldu. Beşiktaş taraftarı Yalçın'ın kararlarıyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...
13 Haziran 2020 Cumartesi 22:18
Güncelleme: 13.06.2020 22:21
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.
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Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.
Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.