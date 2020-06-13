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Beşiktaş'tan resmi açıklama! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımdaki geleceği merak ediliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair yaptığı açıklamada bağış kampanyası, Cenk Tosun'un geri dönüşüyle ilgili konuşurken, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Gökhan ve Caner hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

13 Haziran 2020 Cumartesi 19:03 Güncelleme: 13.06.2020 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





