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Beşiktaş'tan resmi açıklama! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımdaki geleceği merak ediliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair yaptığı açıklamada bağış kampanyası, Cenk Tosun'un geri dönüşüyle ilgili konuşurken, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Gökhan ve Caner hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
13 Haziran 2020 Cumartesi 19:03
Güncelleme: 13.06.2020 19:03
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transferde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında Beın Sports'a konuşan Çebi, Cenk Tosun'a her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
İşte o açıklamalar...
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Ahmet Nur Çebi: Bu kampanya, göreve geldiğimizden beri planlarımız içinde olan bir çalışmaydı. 19.03'te planlamıştık bunu ama maalesef biliyorsunuz pandemi ilan edildiği için yapamadık ve erteledik.
YAKLAŞIK 160 BİN MESAJ! "2.5-3 ay gibi bir gecikmeyle, dün başlamış olduk. Hayırlısı olsun. Taraftarımıza, Beşiktaş camiasına güveniyoruz. Gerekli desteği vereceğine adımız gibi eminiz. Dün de çok iyi gitmiş. Yaklaşık 160 bin mesaj gelmiş."
GÖKHAN VE CANER AÇIKLAMASI! "Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in kalmasını istiyoruz ancak kalamazlarsa başımızın çaresine bakmak zorundayız."
"Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. Caner kalırsa, ikinci adama gerek yok, Rıdvan'la oynarsınız."