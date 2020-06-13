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Sahne sırası Beşiktaş'ta! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından Beşiktaş sahne alacak. Son olarak Galatasaray ile berabere kalan siyah-beyazlar, Süper Lig'in 27. haftasında Antalya'yı ağırlayacak. Kartal, zirvenin uzağında kalsa da 3 puan için savaşıp şansını zorlayacak. Maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:34
Güncelleme: 13.06.2020 12:46
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Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 8 maçının ilkine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'u konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
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Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor.
Sakatlık geçiren N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Umut Nayir, Atiba, Boyd, Caner ve Lens kart cezası sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Denizlispor sınavında forma giyemeyecek.
ANTALYA İLE 48. RANDEVU
Beşiktaş ile Antalyaspor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 5'ini Antalyaspor kazanmayı başardı.
9 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların kaydettiği 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.