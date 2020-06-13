Sahne sırası Beşiktaş'ta! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından Beşiktaş sahne alacak. Son olarak Galatasaray ile berabere kalan siyah-beyazlar, Süper Lig'in 27. haftasında Antalya'yı ağırlayacak. Kartal, zirvenin uzağında kalsa da 3 puan için savaşıp şansını zorlayacak. Maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...