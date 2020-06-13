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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına flaş sözler: Futbolla alakası yok

Süper Lig'in 27'inci haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de kritik mücadele ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu için "Futbolla alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 23:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





