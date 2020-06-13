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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına flaş sözler: Futbolla alakası yok
Süper Lig'in 27'inci haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de kritik mücadele ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu için "Futbolla alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:28
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Süper Lig'de 3 aylık aranın ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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Konuk ekip Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.
Siyah-beyazlı takımın tek sayısı ise 68. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.
Geri kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabası başka gol getirmedi ve Antalyaspor yenilgisizlik serisini 9 maça yükseltti.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları: