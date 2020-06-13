Parmak ‘61’ dedi plakayı buldu
Fırtına'da Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında 61. resmi maçına çıktı.
Fırtına'da Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında 61. resmi maçına çıktı. Jose Sosa'nın yokluğunda orta sahanın liderliğini üstlenen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca arı gibiydi. Atakları organize eden, top rakipteyken canla başla savaşan Parmak tam not aldı. Abdulkadir bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 2 asist ile oynadı.
HEDEFE YÜRÜYORUZ
Abdulkadir Parmak maç sonunda, "Gururluyum. Nice 61 maçlar oynarım inşallah" derken, "Çok iyi hazırlandık. Karantina sürecinde bireysel antrenman ve her şeyi yaptık. Bu sene hedefimiz 2 şampiyonluk. O doğrultuda gidiyoruz. Bugün de karşılığını aldık. Çok mutluyum" yorumunu yaptı.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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