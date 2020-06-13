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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Parmak ‘61’ dedi plakayı buldu

Parmak ‘61’ dedi plakayı buldu

Fırtına'da Abdulkadir Parmak, karşısında 61. resmi maçına çıktı.

Fırtına'da Abdulkadir Parmak, karşısında 61. resmi maçına çıktı. 'nın yokluğunda orta sahanın liderliğini üstlenen 25 yaşındaki oyuncu maç boyunca arı gibiydi. Atakları organize eden, top rakipteyken canla başla savaşan Parmak tam not aldı. Abdulkadir bu sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 2 asist ile oynadı.

HEDEFE YÜRÜYORUZ
Abdulkadir Parmak maç sonunda, "Gururluyum. Nice 61 maçlar oynarım inşallah" derken, "Çok iyi hazırlandık. Karantina sürecinde bireysel antrenman ve her şeyi yaptık. Bu sene hedefimiz 2 şampiyonluk. O doğrultuda gidiyoruz. Bugün de karşılığını aldık. Çok mutluyum" yorumunu yaptı.

  1. 13.6.2020
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