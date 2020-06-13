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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fırsat vermedik

Fırsat vermedik

mimarlarından , rakiplere fırsat vermediklerini söyledi.

mimarlarından , rakiplere fırsat vermediklerini söyledi. Ganalı forvet, "Liderliğimizi devam ettirmeye çalıştık. Şuan devam eden süreç hakkında sahada çok fazla düşünmüyorsunuz. Dünyanın dönmeye devam etmesi için normale dönmeye ihtiyacınız var" dedi.
  1. 13.6.2020
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