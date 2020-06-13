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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Hayalimiz 2 kupa

Hayalimiz 2 kupa

'de 292 günlük aranın ardından filelerini havalandıran Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

'de 292 günlük aranın ardından filelerini havalandıran Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Attığı golde sakatlanıp korkutan 'Messi' önemli bir şeyinin olmadığını söyledi.
  1. 13.6.2020
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