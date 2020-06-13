Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Beşiktaş, bu yenilgiyle beraber Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.