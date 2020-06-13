Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Beşiktaş, corona virüsü arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini yaşadı. İşte kare kare Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesi...
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:40 Güncelleme: 13.06.2020 23:47
Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Beşiktaş, corona virüsü arası sonrası yeniden start alan Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.

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Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Konuk ekip Antalya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Beşiktaş, bu yenilgiyle beraber Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor'u ardından da Ankaragücü'nü yenmişti.

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'a ikinci şok Antalya'dan! İşte maçtan kareler...

Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı.

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