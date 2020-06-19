Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten flaş tepki! "Emeklerimize yazık oluyor"
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, "22. dakikada 2-0 öne geçeceğimiz bir maçta böyle yenilmek zorunda kalıyoruz onun için çok üzgünüz. Başakşehir'in attığı 2. golde de el pozisyonu var. Onun da değerlendirilmesini istiyoruz ama bizim emeklerimize yazık oluyor." dedi.
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