Hata eziyet verir - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Hata eziyet verir

Hata eziyet verir

Hata eziyet verir

'nin TamSaha Dergisi'ne açıklamalarda bulunan üst klasman hakemlerimizden , VAR'ın skandal ve fahiş hatalar için olduğunu belirtti.

'nin TamSaha Dergisi'ne açıklamalarda bulunan üst klasman hakemlerimizden , VAR'ın skandal ve fahiş hatalar için olduğunu belirterek, "VAR sistemi ile toleranssız bir ortam oluştu. Futbolcuların ne kadar emek verdiğini, yöneticilerin ne kadar fedakarlık yaptığını, antrenöründen malzemecisine ailelerinden ödün vererek nasıl çalıştıklarını biliyorum. Bunları bilen bir insan için hata yapmak, eziyetten başka ne olabilir ki" diye konuştu.
  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hata eziyet verir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA