PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'ı 150 bin, Trabzonspor'u 24 bin ve Gençlerbirliği'ni ise 12 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.