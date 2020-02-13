PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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'dan ve 'a ceza

PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza

, 'a 150 bin, 'a 24 bin ve 'ne 12 bin lira para cezası verdi.

() (), , ve 'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, 'in 21. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'ı 150 bin, Trabzonspor'u 24 bin ve Gençlerbirliği'ni ise 12 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

BtcTurk ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 19:20
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