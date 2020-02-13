PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 150 bin, Trabzonspor'a 24 bin ve Gençlerbirliği'ne 12 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'ı 150 bin, Trabzonspor'u 24 bin ve Gençlerbirliği'ni ise 12 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 19:20
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
PFDK'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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