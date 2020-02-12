22. hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasında yer alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ümit Öztürk'e maç verilmedi. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanılacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
21. haftada oynanılan Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakasının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ömit Öztürk'e maç verilmezken, Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşmasında tahrik edilmesinin ardından duruma tepki gösteren Sörloth'ı kırmızı kartla cezalandırılan Hüseyin Göçek kızağa çekildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde;
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 13:35
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
22. hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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