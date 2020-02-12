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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Haberleri 22. hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...

22. hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...

22. hafta hakemleri açıklandı! Ümit Öztürk...

, 'in 22. haftasında yer alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ümit Öztürk'e maç verilmedi. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

'in 22. haftasında oynanılacak karşılaşmaların hakemleri (TFF) tarafından açıklandı.

21. haftada oynanılan Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakasının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ömit Öztürk'e maç verilmezken, Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşmasında tahrik edilmesinin ardından duruma tepki gösteren Sörloth'ı kırmızı kartla cezalandırılan Hüseyin Göçek kızağa çekildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 13:35
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